Sitka Gear #2

FS: more Sitka gear. $380 for all items listed here.



Traverse shirt grey,. Sz lrg. $75

Core crew long sleeve Optifade. $35

Jet stream jkt. Sz XL Optifade. $220

Contrail windshirt sz.lrg $40

Sitka logo t-shirt s.s. sz. Lrg. $15

Sitka ball cap. Optifade. $15

Jetstream glove Optifade sz med. $25

Jetstream beanie Optifade $25

Bomber belt. $30



Will make package deal on this package, ( listing #2)combined with my other package, ( listing #1)



USPS money order or PayPal



Thx Dave,