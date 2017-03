WTB Manners EH-1 stock pillars only Looking for a manners EH1 stock for a Remington 700 long action. Please shoot me a pm if you have one for sale. Thanks.

Shilen DGR Action

Manners EH1 stock

Shilen trigger

Shilen SS Select Match 24" 6.5 Creedmoor

Tubb level

Sightron SIII 6-24x50 ffpmoa

