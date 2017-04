Reloading Supplies for Sale- Brass and Projectiles Now listing a large amount of reloading supplies (brass and projectiles) for sale (Sorry, no trade at this time). My list is pretty firm, as I have based it below the lowest common online price. However all reasonable offers are encouraged and will be considered. Listings for the brass show number of pieces, brand, caliber, condition, and brand of primer (if any). Will sell in any amount. The projectiles are all in sealed boxes in new condition. Again, all reasonable offers are considered.



Brass:



209 pieces Lapua .338 LM/ New /Winchester LRM-$2.25 each

108 pieces Nosler .338 LM/ 1x Fired /Winchester LRM-$1.10 each

42 pieces Lapua .338 LM/ 1x Fired /Winchester LRM-$1.10 each

597 pieces Nosler .300 WM/ New /Winchester LRM-$1.00 each

202 pieces Nosler .300 WM/ 1xFired /Winchester LRM-$.50 each

22 pieces Nosler .300 WM/ 1x Fired /Unprocessed- $.45 each

361 pieces Norma .300 RUM/ New /Winchester LRM-$1.75 each

27 pieces Nosler .300 RUM/ New /Winchester LRM-$2.50 each

152 pieces Norma .300 RUM/ 1x Fired /Winchester LRM-$1.00 each

42 pieces Nosler .300 RUM/ 1x Fired /Winchester LRM-$1.25

968 pieces various brands 30-06 Springfield/ 1xFired /CCI 34-$.25 each

73 pieces various brands 30-06 Springfield/ 1xFired /Unprocessed-$.15 each

598 pieces Lapua .308 Palma/ New /Remington SR-$.75 each

539 pieces Lapua .308/ New / CCI 34-$.60 each

222 pieces Lapua .308/ New /Winchester LR-$.60 each

315 pieces various brands .308/ 1xFired /CCI 34-$.30 each

419 pieces various brands 30-30 Win/ 1xFired /CCI 34-$.30 each

592 pieces Lapua 6.5-.284/ New /Winchester LR-$1.00 each

1133 pieces Lapua 7.62x39/ New /CCI 34-$.50 each

331 pieces Lapua .223 REM/ New /CCI Bench Rest SR-$.50 each

397 pieces Lapua .223 REM/ New /Tulammo SR-$.50 each

177 pieces Lapua .223 REM/ 1xFired /CCI 41-$.25 each

572 pieces various brands .223 REM/ 1xFired /Unprocessed-$.10 each

861 pieces various brands .44 RM/ 1xFired /LP- $.10 each



Projectiles:



5 boxes 50 ct Hornady Match .338 285 gr HPBT- $30 each

1 box 20 ct Hornady A-MAX 50 CAL 750 gr BT- $40

4 boxes 100 ct Hornady A-MAX .308 208 gr BT- $30 each

9 boxes 100 ct Hornady 22 Cal .224" 55 Gr- $10 each

2 boxes 50 ct Hornady XTP 44 CAL .430 300 gr-$12 each

6 boxes 100 ct Hornady A-MAX 30 CAL .308 178 gr-$28 each

1 box 500 ct Hornady Match 6.5mm 140gr BTHP-$120.00

1 box 100 ct Hornady 6.5mm 140gr BTHP-$25.00

4 boxes Oregon Trail True Shot 45-70 Cal .459" 430 Gr-$23 each

4 boxes 250 ct Oregon Trail Laser-Cast 45-70 Cal .459" 350 Gr-$55 each

1 box Oregon Trail Laser-Cast 44 Cal .431" 240 Gr- $65

1 box 100 ct Nosler Custom Competition 30 Cal .308 220gr HPBT-$40

1 box 250 ct Nosler Custom Competition 30 Cal .308 190gr HPBT-$75

1 box 1000 ct Nosler Custom Competition 30 Cal .308 220gr HPBT-$225

2 boxes 250 ct Hunterís Supply Hard Cast 45 Cal 340gr-$60 each

2 boxes 100 ct Cast Performance Bullet Company 50 Cal .511 435 Gr-$55 each

6 boxes 50 ct Cast Performance Bullet Company 50 Cal .511 525 Gr-$30 each

4 boxes 100 ct Cast Performance Bullet Company 45 Cal .459 420 Gr-$45 each

2 boxes 20 ct Barnes .510 300 Gr-$15

1 box 50 ct Barnes Tipped TSX 30 Cal .308 180 Gr BT-$30

2 boxes 100 ct Sierra Pro-Hunter 30 Cal .308 150 Gr-$20 each

3 boxes 100 ct Sierra MatchKing 6.5mm .264" 142 Gr-$35 each

3 boxes 100 ct MatchKing 30 Cal .308" 220 Gr-$40 each

1 box 100 ct Lapua Scenar 30 Cal .308 185 Gr HPBT-$40

2 Boxes 100 ct Berger Hybrid OTM Tactical 338 Cal 250 Gr-$75 each

2 boxes 100 ct VLD Hunting 30 Cal 185 Gr-$45 each

2 boxes 100 ct Berger FB Target 22 Cal 55 Gr-$25 each

8 boxes 100 ct Berger VLD Target 22 Cal 70 Gr-$25 each

1 box 100 ct Berger Hybrid Target 30 Cal 230 Gr-$50

1 box 100 ct VLD Hunting 30 Cal 190 Gr-$50

3 boxes 100 ct Berger VLD Hunting 30 Cal 175 Gr-$45 each

5 boxes 100 ct Berger VLD Target 30 Cal 168 Gr-$45 each

1 box 250 ct Berger Hybrid OTM Tactical 338 Cal 300 Gr-$160

1 box 500 ct Berger VLD Target 30 cal 210 Gr-$220

4 boxes 100 ct Berger Hybrid OTM Tactical 338 Cal 300 Gr-$65 each



If interested, please contact by PM to arrange shipping or delivery. Pictures of any item can be provided upon request.