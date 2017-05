Cleaning out the reloading room 1-Redding 338 rum match 3 die set $150.00

2-1 box of 7mm 162 gr hornday ELD-M. $30.00

3-187 Berger 250 gr elite hunters. $130.00

4- 61 Berger 250 gr elite hunters that were pulled $35.00

5- 3 boxes Berger 30 cal 190 gr vld $50 each

6- 245 hornday 6mm 105 gr bt hp. $50

7- 1 box Barnes 7mm 140 gr coated xbt $25

8. 1 box Sierra GameKing 338 cal 250 gr $25







Trades would be

Berger 338 cal 300 gr elites

Barnes 338 cal 225 gr ttsx

Bertram 338 edge brass