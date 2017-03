.284 ELD-X & Hammer Hunter bullets



Qty 200,

Hammer Hunters, 177g. HBN coated. $220



Qty 400,

Hornady ELD-X, 175g. $110



Pkg deal: $300 shipped for all bullets listed.



USPS money order or PayPal ok.





FS: .284 cal. BulletsQty 200,Hammer Hunters, 177g. HBN coated. $220Qty 400,Hornady ELD-X, 175g. $110Pkg deal: $300 shipped for all bullets listed.USPS money order or PayPal ok.