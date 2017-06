Talleys Galore 1" Used Fixed low matte 40.00

1" Used Fixed med matte 40.00

1" Used Quick Detachable high matte 40.00

30 mm Fixed NEW low matte 45.00

30 mm used Quick detachable with lever med matte 75.00

New Cooper 21 Kimber 57 #740749 30mm med 25.00

New Cooper 21 Kimber 57 #950749 1" high 25.00

Prices include shipping.

Posted on multiple site will go by Time of PM

Thanks for looking