Sightron STAC 2.5 -17.5 x56 MOA/MOA tactical turrets

Sightron STAC 2.5-17.5 x 5630mm tubeIlluminate reticleTactical turrets "NOT CAPPED "MOA/MOAvery nice scopeComes with lenses coversASKING $750This model sells new for $850Link below :email bratcher02@gmail.com