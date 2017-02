FS:338 edge & nightforce For sale,

338 edge built by Dave Bruno, trued rem. action, krieger barrel 28" plus 3 port brake,

jewel trigger,ken farrell 20 moa base, burris extreme tactical rings, night force shv 5x20x56 non illum, vortex level, night force angle ind, xlr evolution stock, edge dies, 100 pieces of brass $3,800.00 shipped and insured



Thanks Carl